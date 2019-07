Business news: Vietnam, attesa ripresa del mercato azionario nel terzo trimestre

- Il mercato azionario del Vietnam dovrebbe riprendersi con una maggiore liquidità nel terzo trimestre dell'anno grazie a una macroeconomia stabile e a sviluppi positivi nella situazione socio-economica a livello mondiale. L'indice di riferimento del Vietnam nella Borsa valori di Ho Chi Minh City è salito dello 0,72 per cento chiudendo a 949,94 punti, per un declino settimanale totale dello 0,97 per cento. Nella Borsa di Ha Noi, l'indice di riferimento si è alzato dello 0,53 per cento chiudendo a 103,51 punti. L'indice si era abbassato dell'1,28 per cento la scorsa settimana. Secondo "Vietstock.vn", quasi 215 milioni di azioni sono stati scambiate in media nelle due Borse in ogni sessione della scorsa settimana, per un valore di 192 milioni di dollari. Vo Van Cuong, direttore della sezione di consulenza per gli investimenti della società per azioni Everest Securities, ha affermato che presto appariranno segni positivi di movimenti esterni che supporteranno il mercato locale. Secondo Cuong, la Cina e gli Stati Uniti si accorderanno su un'altra tregua dopo l'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping al vertice G20 la settimana scorsa in Giappone, in seguito al quale il leader Usa ha detto che il risultato è stato "meglio di quanto previsto" e la Cina ha affermato che gli Stati Uniti hanno accettato di non imporre ulteriori sanzioni sui prodotti cinesi. La fiducia degli investitori è tornata dopo che il consiglio federale delle Risorse degli Stati Uniti ha mantenuto i tassi di interesse stabili e ha annunciato che esaminerà ulteriori tagli delle tasse quest'anno per rilanciare l'economia. (Fim)