Business news: Amazon chiude servizi vendita locale in Cina, ma continuerà a investire nel paese

- Amazon è ancora in Cina, con maggiori investimenti e migliori servizi ai clienti, concentrata su servizi di commercio online transfrontalieri in forte espansione. Lo ha riferito la stessa compagnia, che chiuderà questo mese i servizi di vendita online locali e che offre ora direttamente ai consumatori cinesi 20 milioni di prodotti d'oltremare, che coprono elettrodomestici, latte in polvere, abbigliamento e gadget informatici. Al suo debutto transfrontaliero nel 2014, la compagnia offriva solo 80 mila prodotti, ha ricordato Amazon Cina. Amazon è "ancora in Cina" e continuerà a investire nel paese, nei settori in cui gode di vantaggi competitivi, ha affermato l'azienda. Nel primo trimestre del 2019, il volume degli scambi transfrontalieri di Amazon Cina ha registrato una crescita a due cifre su base annua, dopo un livello record nel 2018. (Cip)