Kazakhstan: arresti per proteste non autorizzate a Nur-Sultan e Almaty

- Le forze di polizia del Kazakhstan hanno eseguito oggi diversi arresti in occasione di proteste antigovernative non autorizzate tenute nelle due principali città del paese, Nur-Sultan e Almaty. Come riferisce il portale web “Vlast.kz”, diverse decine di manifestanti sono stati arrestati fuori da un centro commerciale nella capitale e vicino lo stadio principale di Almaty. Le proteste sono state organizzate dal partito Scelta democratica del Kazakhstan, fondato dall’ex ministro dell’Energia Mukhtar Ablyazov, una formazione considerata “estremista” dai tribunali del paese. (Res)