Monza: sgominato gruppo albanese dedito a spaccio e sfruttamento prostituzione, otto arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spessore criminale del sodalizio ha trovato espressione nell'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nell'ordine di 15/20 chilogrammi di cocaina per ogni carico, che il gruppo criminale occultava in box specificatamente dedicati per poi smistarla e rivenderla a prezzo maggiorato nell'ordine di mezzo chilo, 1 chilo, due chili a connazionali, rivelatisi fidati e collaudati clienti anch'essi spacciatori abituali distribuiti sul territorio lombardo. Gli ingenti investimenti che gli indagati periodicamente effettuavano nell'acquisto di cocaina, erano possibili anche grazie agli importanti proventi illeciti derivanti dal controllo delle zone di prostituzione operato dal predetto gruppo criminale ed esercitata da 6/7 giovani donne, quasi tutte di origine rumena, costrette a prostituirsi nell'hinterland di questo capoluogo e nella provincia di Monza (MB), ed in grado di “produrre” ciascuna 300/400 euro a serata. (Com)