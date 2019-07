Municipio Roma X: Sinistra italiana, a spiaggia Ostia Ponente incendio bagni per diversamente abili. Fatto gravissimo

- "La scorsa notte, su una spiaggia libera di Ostia Ponente, è stato dato alle fiamme il bagno destinato alle persone diversamente abili. Su questo gravissimo fatto stanno indagando gli inquirenti e speriamo che nel più breve tempo possibile sia fatta chiarezza sulla dinamica e siano assicurati alla giustizia i responsabili". Lo dichiara, in una nota, Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana X Municipio. "Ciò che irresponsabilmente non si può assolutamente fare - aggiunge - è banalizzare l'accaduto oppure tentare di strumentalizzarlo così come sta facendo qualcuno in queste ore. Ciò che è accaduto è anche il frutto avvelenato di un arretramento delle Istituzioni in quei quartieri dove più di ogni altro luogo c'è bisogno di una presenza istituzionale in termini di partecipazione, inclusione, ascolto, servizi, aiuto, spazi pubblici. Banalizzare o strumentalizzare l'incendio della scorsa notte non serve ai cittadini, sempre più soli e sempre più demoralizzati, e non da prova di serietà". (segue) (Com)