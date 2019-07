America Latina: presidente Perù, crisi migratoria venezuelana "sottovalutata" da comunità internazionale

- Il presidente peruviano Martín Vizcarra ha criticato “l’indifferenza” della comunità internazionale davanti alla crisi migratoria venezuelana, parlando nel quadro del vertice dell’Alleanza del Pacifico, in corso a Lima. “Assistiamo a una certa pigrizia e indifferenza da parte dei paesi del mondo per questa complessa questione", ha detto Vizcarra, lamentando che, a livello globale, la crisi migratoria venezuelana “non viene presa con la dovuta considerazione, è completamente sottovalutata”. Secondo i dati diffusi a inizio mese dall'Unhcr e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il numero di migranti e rifugiati venezuelani ha raggiunto i quattro milioni. Tra i paesi della regione ad ospitare il maggior numero di persone c'è la Colombia (1,3 milioni), seguita da Perù (768 mila), Cile (288 mila), Ecuador (263 mila), Brasile (163 mila), Argentina (130 mila). Anche il Messico e i paesi dell'America centrale e dei Caraibi ospitano un numero significativo di migranti e rifugiati venezuelani, rendono noto le agenzie. (Mec)