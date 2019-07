Rifiuti Roma: Di Battista, dovere M5s sostenere Raggi. Da Zingaretti vile gioco politico

- "Piaccia o non piaccia questa donna, con tutti quanti contro, sta affrontando criminali veri a Roma. Alcuni mesi fa uno degli impianti più importanti che trattano i rifiuti della Capitale è stato incendiato. Da chi ancora non si sa ma non ha preso fuoco da solo. Il giorno dopo Zingaretti avrebbe dovuto scrivere un’ordinanza per mettere a disposizione gli impianti del Lazio. Non l’ha fatto. Il suo è un vile gioco politico. Se ne frega dei romani perché spera , con la complicità dei giornali di Caltagirone, inferocivi per il no alle Olimpiadi, di fargli credere che le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti siano tutte di Virginia Raggi. Dovere del Movimento è sostenere il sindaco di Roma e far capire a tutti chi è che vuole il male della Capitale per sporchi giochi politici". Lo scrive, su Facebook, Alessandro Di Battista. (Rer)