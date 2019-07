Rifiuti Roma: Sammarco (FI), situazione senza precedenti. Sfacelo e gestione disastrosa è sotto gli occhi di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri cassonetti in fiamme in questa povera Roma sporca e mal governata. L'emergenza rifiuti è al limite. Lo sfacelo e la gestione disastrosa da parte del Campidoglio è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che non ha precedenti. È necessario un futuro diverso per la Capitale e anche un sindaco che sia in grado di governare l'eccezionale e la quotidianità. Raggi non è in grado di fare né l'uno né l'altro". Così, in una nota, Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di FI Lazio. (Rer)