Business news: Vietnam, crescita del Pil del 6,76 per cento nel primo semestre

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 6,76 per cento nel primo semestre di quest'anno, il secondo miglior risultato dal 2011. La crescita è stata alimentata da una macroeconomia stabile, impressionanti esportazioni di riso, un tasso di disoccupazione in declino e una robusta produzione economica, ha detto il direttore generale dell'Ufficio generale di statistica Nguyen Bich Lam in una conferenza stampa. Il settore di trasformazione e manifatturiero rimane la colonna portante della crescita del Pil, con una crescita dell'11,18 per cento, più bassa rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ma molto più alta del livello negli anni tra il 2012 e il 2017. Il settore agricolo, forestale e ittico si è espanso del 2,39 per cento, contribuendo al sei per cento della crescita del Pil. I settori industriali ed edili, cresciuti dell'8,39 e del 6,69 per cento rispettivamente, hanno contribuito al 51,8 per cento della crescita del Pil, mentre il settore dei servizi ha contribuito al 42,2 per cento. (Fim)