Business news: Ue-Vietnam, accordi su scambi e investimenti, l’Unione continua a puntare sull’area Asean

- Con la firma dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta) e dell’Accordo di protezione degli investimenti (Evipa), ad Hanoi, si è concluso un processo durato sette anni: i negoziati, infatti, iniziarono nel giugno del 2012, per concludersi nel dicembre del 2015; la Commissione europea ha adottato gli accordi nell’ottobre del 2018 e il Consiglio lo scorso 25 giugno. I firmatari – per l’Ue Cecilia Malmstrom, commissaria al Commercio, e Stefan-Radu Oprea, ministro dell’Impresa e del commercio della Romania, che ha il turno di presidenza; per il Vietnam il ministro dell’Industria, Tran Tuan Anh – hanno parlato di una “pietra miliare”, come recita il comunicato congiunto della Commissione europea e del governo vietnamita. (Fim)