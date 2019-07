Rifiuti Roma: Vignaroli, preoccupato per sviluppi crisi. Basta polemiche e battibecchi, schermaglie politiche non sono tollerabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza poi chiede ad Ama di 'incrementare' il numero dei mezzi di raccolta, ma non deroga all'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali previsto dall'articolo 212 del testo unico ambientale (dlgs 152/2006). Senza questa deroga - prosegue - i camion aggiuntivi privi di autorizzazione non riusciranno ad ottenerla nei tempi brevi previsti dall'ordinanza. Niente poi si dice sulla manutenzione degli impianti. Da anni è noto che tutti i Tmb del Lazio non stabilizzano i rifiuti: la Regione avrebbe dovuto prevedere un piano di manutenzione dei Tmb. A questo si aggiunge il fatto che una serie di ordini impartiti direttamente ad Ama come l'ordine di approvare i bilanci 2017 e 2018 appaiono ultronei rispetto alla delega di legge e quindi disapplicabili. Per risolvere la crisi di Roma, una crisi strutturale originatasi con la chiusura di Malagrotta e che gli eventi degli ultimi mesi hanno aggravato, è opportuno che ognuno faccia la sua parte in modo serio senza utilizzare la crisi che la Capitale sta vivendo a fini elettorali sulla pelle dei cittadini romani. Basta polemiche e battibecchi: a fronte dell'impegno del ministro dell'Ambiente Costa, le schermaglie politiche non sono tollerabili. Tra i due litiganti, il terzo gode: in questo continuo rimpallo tra Regione e Comune, a guadagnarci sarà la Lega. A patto che tutte le istituzioni nel frattempo lavorino per risolvere il problema, una soluzione temporanea può essere quella di inviare i rifiuti fuori. Per esempio, recentemente in una missione nel Nord Europa con la Commissione Ecomafie che presiedo, ho trovato impianti affamati di rifiuti", conclude Vignaroli. (Com)