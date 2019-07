Migranti: Mediterranea, naufraghi soccorsi vengano fatti sbarcare subito

- Mediterranea Saving Humans, sul suo profilo Twitter, dopo aver annunciato che "la barca a vela Alex ha attraccato al porto di Lampedusa con 41 naufraghi a bordo", in un successivo tweet ribadisce che l'imbarcazione Alex "è entrata in porto per stato di necessità. Ora - aggiunge la rete di associazioni italiane - i naufraghi soccorsi vengano fatti sbarcare subito e curati". La stessa portavoce di Mediterranea, Alessandra Siurba, via Twitter, ha chiarito: "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone". (Rin)