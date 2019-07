Ucraina: presidente Zelensky nomina nuovo governatore regione Transcarpazia

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Ihor Bondarenko come nuovo direttore dell'amministrazione regionale della Transcarpazia. Come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", Bondarenko prende il posto di Ivan Duran, che lo ha ricoperto ad interim prima della rimozione decisa da Zelensky. Il presidente ucraino nelle ultime settimane ha già rimosso dall'incarico numerosi governatori regionali in tutto il paese, in un'opera di cambiamento degli amministratori locali successiva al suo insediamento.(Res)