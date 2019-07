Migranti: il doppio no di Salvini a nave Alex e alla Germania

- Rimane in stallo la situazione della nave Alex, l’imbarcazione che fa capo a Mediterranea Saving Humans. Sebbene la rete di associazioni italiane, dopo l’attracco al porto di Lampedusa con i suoi 41 migranti a bordo, insista spiegando via Twitter le ragioni del suo ingresso in porto "per stato di necessità" e, sempre attraverso il social network, chieda che "i naufraghi soccorsi vengano fatti sbarcare subito e curati", il ministro dell’Interno tiene il punto e afferma: "Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo". Ma non è l’unico no di giornata espresso dal responsabile del Viminale. Salvini, infatti, ha mantenuto la sua linea anche di fronte all’appello del ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, che ha indirizzato una lettera aperta all’omologo italiano. (segue) (Rin)