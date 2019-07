Alba: Estate a teatro, Ugo Dighero chiude con "Mistero Buffo"

- Si concluderà venerdì 12 luglio, con Ugo Dighero in MISTERO BUFFO di Franca Rame e Dario Fo, la rassegna Estate a Teatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio. “Una rassegna che ha visto spettacoli di genere diverso e che ha avuto un’ottima partecipazione da parte del pubblico albese – afferma l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa. Ora si sta lavorando attivamente al cartellone invernale e non mi resta che dare appuntamento al nostro pubblico a settembre quando sarà presentata la XXIII stagione del Teatro Sociale”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’accesso all’arena è da via Accademia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Marianna Torta Morolin del Teatro Sociale “G. Busca”. (segue) (Rpi)