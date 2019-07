Algeria: opposizione accoglie proposta Bensalah ma fissa condizioni (2)

- Apprezzamento viene espresso verso la posizione dell’Esercito popolare nazionale del generale Ahmed Gaid Salah, che ha riaffermato il principio di non ingerenza negli affari politici. I vertici militari, secondo le forze di opposizione che hanno partecipato alla riunione odierna, possono “svolgere un ruolo importante nel guidare i negoziati tra tutte le parti. Alla conferenza delle “forze del cambiamento” hanno partecipato in non meno di 600 tra rappresentanti di partiti politici e personalità indipendenti. Assenti gli esponenti del Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), del Movimento democratico e sociale (Mds) e di forze di sinistra come il Fronte delle forze socialiste (Ffs) e il Partito dei lavoratori (Pt). In settimana Bensalah ha annunciato l’avvio di un nuovo processo di dialogo organizzato da "personalità indipendenti" e senza la partecipazione dello Stato, compresa l'istituzione militare. L'obiettivo è la preparazione delle prossime elezioni presidenziali "nelle migliori condizioni possibili". L'appello è stato rivolto "agli attori politici nazionali, all'insieme delle componenti della classe politica, alle personalità patriottiche nazionali, ai movimenti che strutturano la società civile e a tutti coloro che sono considerati come espressione dei sentimenti di una frangia della popolazione o delle sue élite", in particolare "giovani e donne". A costoro viene chiesto di impegnarsi in un processo di dialogo che "sarà condotto e gestito in tutta libertà e in piena trasparenza da personalità nazionali credibili, indipendenti, senza affiliazioni partitiche e senza ambizioni elettorali". (segue) (Ala)