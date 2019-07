America Latina: vertice Alleanza del Pacifico, firmate dichiarazioni congiunte con Giappone, Ocse e Commissione economica eurasiatica

- I ministri degli Affari esteri e del Commercio di Cile, Colombia, Messico e Perù hanno firmato a nome dell'Alleanza del Pacifico tre dichiarazioni congiunte con il Giappone, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e la Commissione economica eurasiatica, nel quadro del vertice dell’Alleanza del Pacifico, in corso a Lima. La dichiarazione firmata con il Giappone, riferisce un comunicato ufficiale, riflette l'interesse di entrambe le parti ad approfondire la cooperazione in aree di interesse comune per facilitare la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, individuando alcune aree di reciproco interesse quali scienza, tecnologia e innovazione, commercio e investimenti, riduzione di rischi di catastrofi, crescita verde e obiettivi di sviluppo sostenibile e Pmi. (segue) (Mec)