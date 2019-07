Ponte Genova: Autostrade, video Di Maio non rappresenta verità fatti (2)

- Sul Ponte Morandi, in particolare, prosegue la nota, le attività e le spese di manutenzione effettuate sono state superiori rispetto alla media della spesa per manutenzione di ponti e viadotti sull'intera rete. Nel periodo 2015/2018 (fino al 14 agosto), ci sono stati sul Morandi ben 926 giorni-cantiere, pari ad una media settimanale di 5 giorni-cantiere su 7 giorni. Infine, si evidenzia che la relazione del Politecnico di Milano fu commissionata dalla società Spea e non da Autostrade per l'Italia. Tale relazione, che si limitava a consigliare degli approfondimenti, peraltro poi pianificati e condotti, fu inserita nella documentazione del progetto di retrofitting trasmesso da Autostrade per l'Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ottobre 017 (e approvato dal Ministero non nei 90 giorni previsti dalla Convenzione, ma solo nel giugno 2018). Nel suo parere, il Politecnico non ravvisava elementi di urgenza, né forniva alcuna indicazione di chiusura del Ponte. (Com)