Giustizia: Bonafede ad Anm, assenza interlocuzione fuori luogo, dialogo ma non c'è tempo da perdere

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un post su Facebook, ribadisce che "entro 10 giorni conto di portare la riforma del processo civile, di quello penale e del Csm al Cpnsiglio dei ministri. Si tratta di testi scritti dopo una lunga e serrata interlocuzione con avvocati e magistrati, questi ultimi rappresentati al tavolo proprio da Anm, nella persona dell’allora presidente Francesco Minisci. Non è colpa mia - rimarca quindi - se l’Anm, per accontentare tutte le correnti, è arrivata al punto di prevedere la rotazione del presidente". Ma Bonafede dice anche di aver "già incontrato il nuovo presidente Poniz subito dopo la sua elezione e questa settimana incontrerò nuovamente sia Anm che avvocati. Ora, le riforme potranno piacere o non piacere ma parlare di mancanza di interlocuzione è totalmente fuori luogo, oltre a dimostrare evidentemente che si vuol partire con il piede sbagliato". Anche questa settimana, scrive ancora nel suo post il guardasigilli, "come in ogni altra occasione che c’è stata, dialogherò con l’Anm anche sulla parte di riforma riguardante Csm e magistratura. Ed è chiaro che il dialogo seguirà anche durante il percorso parlamentare. Come è sempre stato da quando sono guardasigilli. Tanto premesso, deve essere chiaro - evidenzia - che non c’è tempo da perdere. E finito il tempo dei gattopardi e di chi intende fare melina. La necessità di una reazione tempestiva è sotto gli occhi di tutti, di tutti tranne evidentemente di quelli dell’Anm". (segue) (Rin)