Giustizia: Bonafede ad Anm, assenza interlocuzione fuori luogo, dialogo ma non c'è tempo da perdere (2)

- Bonafede si dice poi "certo che la necessità di voltare pagina sia sentita prima di tutto dalla stragrande maggioranza di magistrati che amano la giustizia e che in questi anni hanno subito quelle dinamiche correntizie che hanno contaminato il Csm e macchiato l’immagine di una delle magistrature migliori al mondo. Parlare di 'altri tempi' e di rischio di riforme 'eccentriche' vuol dire non rendersi conto di quello è successo e del fatto che, fin dall’inizio mi sono mosso avendo a cuore la giustizia e la compattezza delle istituzioni. Aggiungo che non c’è niente di contingente in quello che stiamo facendo: basta leggere il contratto di governo. Perché tutti sapevano che le correnti stavano divorando l’immagine della magistratura, tutti - attacca il ministro - tranne l’Anm che, al netto delle parole, continuava ad accettare un sistema eticamente inaccettabile. Dialoghiamo ma prima di sederci al tavolo, ci si tolga il prosciutto davanti agli occhi". (Rin)