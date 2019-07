Croazia: Partito socialdemocratico punta a vittoria prossime elezioni parlamentari

- Il recente successo del Partito socialdemocratico croato (Sdp) alle elezioni europee sta preparando il tracciato per un successo anche alle parlamentari nazionali. Lo ha affermato oggi il leader dell’Sdp, Davor Bernardic, nel corso di una riunione della commissione del partito. “Le strutture dell’esecutivo non devono essere corrotte. Tale fenomeno sta distruggendo la società croata, rubando il futuro alle generazioni più giovani e la dignità a quelle più anziane”, ha affermato Bernardic. “I cittadini lasciano il paese per la sfiducia nelle istituzioni statali, l’inefficienza della macchina amministrativa e la mancanza di riforme. Dobbiamo ricostruire questi sentimenti di fiducia nel sistema giudiziario e renderlo indipendente da ogni influenza politica”, ha proseguito il leader dell’Sdp, rimarcando la volontà di presentare una legge anticorruzione. Le prossime elezioni parlamentari croate si dovrebbero tenere a fine 2020. (Zac)