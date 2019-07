Saldi: Confcommercio Roma, dato vendite in linea con scorso anno

- "Nel primo giorno di saldi sicuramente non c’è stata, come accade ormai da anni, la famosa 'corsa all'acquisto'. La pratica dei presaldi e le vendite sul web, dove le promozioni sono continue, non fanno più registrare quell'impennata degli acquisti a cui si era abituati nel primo giorno di saldi". È quanto dichiara in una nota il commissario di Confcommercio Roma, Luca Tascio. "Il dato è infatti in linea con lo scorso anno – prosegue Tascio – dove il gran caldo ha portato i Romani fuori città piuttosto che a fare acquisti. Oggi sono stati quindi i turisti a beneficiare maggiormente delle vendite promozionali". (Com)