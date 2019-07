Giustizia: Miceli (Pd), Bonafede contro giudici come Salvini, triste parabola M5s

- Il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera, in una nota, dichiara: "Invece di prendere in maniera concreta le distanze dal suo alleato Salvini, che insulta ogni magistrato che emette sentenze a lui sgradite, il ministro della Giustizia Bonafede preferisce attaccare l'Associazione nazionale magistrati, che chiede rispetto ma anche confronto sull'eventuale riforma della giustizia. Ecco la triste parabola dei grillini, passati da 'onestà onestà' a essere gli utili idioti di Salvini, a imitarlo nelle polemiche contro i giudici". Miceli, quindi, aggiunge: "E' chiaro che chi ha salvato il leader della Lega dal processo Diciotti, votando per la sua immunità, oramai ha perso ogni credibilità nel parlare di giustizia e difesa della legalità".(Com)