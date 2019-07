Rifiuti Roma: sopralluogo Raggi a impianto fuori Capitale. "È chiuso, ordinanza non funziona. Zingaretti ha preso in giro romani"

- "Ecco perché i rifiuti restano per le strade di Roma. È sabato pomeriggio, nonostante l'ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno. Voglio ringraziare gli operatori Ama, come quello che vedete nel video, che lavorano a ritmo continuo anche di sabato e domenica in condizioni non facili per il bene della città". Così, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi che allega al post un video girato all'esterno di un impianto fuori la Capitale chiuso. "Questa è la dimostrazione che l'ordinanza di Zingaretti non funziona e anzi ha preso in giro tutti i romani. I nostri camion girano, ma non sappiamo ancora dove portare i rifiuti", ha detto Raggi. (Rer)