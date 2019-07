Italia-Azerbaigian: sottosegretario Esteri Picchi a Baku, incontro con presidente Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della 43ma sessione del Comitato per il patrimonio mondiale di Baku, il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi ha avuto una giornata di incontri bilaterali con il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, il ministro dell’Energia Parviz Shahbazov e il vice ministro degli Esteri Ramiz Hasanov. Come riferisce una nota, all’incontro con il presidente Aliyev ha preso parte anche il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Al centro dei colloqui la collaborazione nel settore energetico, nella prospettiva del completamento del Corridoio meridionale del gas, l’eccellente cooperazione a livello politico e l’aumento della presenza delle imprese italiane nel Paese, in vista delle prossime gare che verranno lanciate in Azerbaigian. (Res)