Migranti: Salvini su Ong, emendamenti Lega per sanzioni fino a 1 milione

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo che nave Alex, l'imbarcazione che fa capo alla Ong Mediterranea Saving Humans, ha attraccato al porto di Lampedusa, non fa sconti sulla condotta delle Ong e afferma: "Rifiutano acqua per poter dichiarare lo stato di necessità a bordo e forzare il blocco: così sperano nell’impunità. Chiedono soldi per pagare le multe previste dal decreto Sicurezza Bis: così aumentano le donazioni e il business. Sono tornate davanti alla Libia: così incentivano le partenze e il rischio di naufragi e fanno felici gli scafisti. Queste sono le Ong. Non ci faremo intimidire, non ci piegheremo ai ricatti, difenderemo l’Italia". Anzi, il ministro annuncia anche che "al decreto Sicurezza bis la Lega presenterà emendamenti per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici sequestri dei mezzi". (Rin)