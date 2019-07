Milano: 1.400 persone in visita a cantiere M4 a Parco Solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.400 persone hanno oggi visitato il cantiere della Stazione Parco Solari di M4, la nuova metropolitana di Milano. L'Open day di M4 è stata l'occasione per "festeggiare" la fine dello scavo delle galleria in Tratta Ovest (S.Cristoforo - Solari). La prima talpa, giunta in stazione nei giorni scorsi, è stata infatti l'attrazione principale per i partecipanti all'Open day, mentre la seconda tbm entrerà in stazione tra lunedì e martedì. I visitatori sono entrati nel cantiere a gruppi di 20, guidati da un tecnico. Grazie alla collaborazione con Confcommercio alcuni esercizi commerciali della zona hanno offerto menù speciali e sconti in occasione della giornata. E al termine della giornata anche Super Mario, lo storico personaggio dei video game che ha iniziato a occuparsi di costruzioni in un nuovo gioco, ha visitato la nuova metropolitana milanese. L'Open Day M4 è promosso dal Comune di Milano e realizzato, con il supporto di MM, dalla società concessionaria M4, i cui soci sono lo stesso Comune, le imprese costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail STS, Hitachi Rail SpA, Sirti) e il gestore Atm. (com)