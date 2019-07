Migranti: ministro Interno Germania scrive a Salvini, “riconsideri posizione su porti”

- Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha indirizzato una lettera aperta all’omologo italiano Matteo Salvini, cui ha chiesto di “riconsiderare la posizione” rispetto alla chiusura dei porti ai migranti soccorsi nel Mediterraneo, confermando la disponibilità della Germania ad accogliere parte dei profughi. Nello stralcio della lettera ripreso dal quotidiano locale “Handelsbatt”, Seehofer fa appello alla “comune responsabilità europea” e ai “nostri valori cristiani condivisi”. Secondo il ministro, non dovrebbe fare alcuna differenza l’organizzazione che ha salvato i migranti, né il paese di provenienza dell’equipaggio o dell’organizzazione non governativa in missione. “Anche nel caso dell’Alan Kurdi e della Alex”, ha scritto Seehofer facendo riferimento alle due navi che in queste ore si trovano al largo di Lampedusa in attesa di poter sbarcare i naufraghi, “siamo pronti ad accogliere parte dei profughi nel quadro di una soluzione di solidarietà europea”.(Geb)