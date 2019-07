Mafie: Meloni su arresto consigliere Fd’I, pena doppia per chi tradisce Italia da destra

- In merito all’arresto per associazione per delinquere a stampo mafioso di un consigliere di Fratelli d’Italia di Ferno (VA) "speriamo che questa persona possa dimostrare la propria innocenza e per quello che mi riguarda chi tradisce l’Italia da destra deve avere una pena doppia e vorrei che tutti i partiti avessero la stessa attenzione”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della sua visita al Villaggio di Coldiretti a Milano commentando l’indagine dei carabinieri sull’infiltrazione dell’ndrangheta nel varesino. A chi gli chiede se il consigliere comunale è stato sospeso, Meloni ha risposto: “Sì, lo facciamo sempre in modo cautelativo. C’è la presunzione di innocenza. Il mio cuore spera che possa dimostrare la sua innocenza ed estraneità perché ho cominciato a fare politica quando è stato ammazzato il giudice Paolo Borsellino quindi ho un’idea molto chiara di come ci dobbiamo muovere su queste questioni”, ha chiosato.(Rem)