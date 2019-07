Migranti: Lollobrigida (Fd'I), con che stato d'animo Gdf gestirà nuova emergenza?

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una nota, osserva: "Sia la Alex della Ong Mediterranea sia la Alan Kurdi della Sea Eye puntano dritti verso l'Italia con il probabile intento di forzare il blocco ed emulare il capitano della Sea Watch. Posso solo immaginare lo stato d'animo degli uomini della Guardia di finanza che dopo il caso Rackete si apprestano anche questa volta a gestire l'emergenza e a mettere a repentaglio la propria incolumità per far rispettare le leggi dello Stato, che dovrebbe essere sovrano ma che invece resta in balìa dei ricatti delle Ong e sotto scacco di certa magistratura finto buonista e politicizzata. Solidarietà ai nostri uomini e donne in divisa". (Com)