Iran: deputato Rezaei, Regno Unito sarà punito per sequestro petroliera a Gibilterra

- L’Iran “punirà certamente il Regno Unito” per il sequestro a Gibilterra della petroliera Grace 1, sospettata di trasportare petrolio iraniano in Siria in violazione delle sanzioni internazionali. Lo ha dichiarato il deputato iraniano Mohammad Ebrahim Rezaei, membro della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento di Teheran, all’agenzia di stampa “Ilna”. Secondo il parlamentare, Londra è stata “raggirata” dagli Stati Uniti e “ha commesso un grande errore”. “Gli americani non avrebbero osato fare una cosa del genere, così hanno convinto gli inglesi a farlo”, ha affermato Rezaei. Washington, ha proseguito il deputato, “è certamente cosciente del fatto che chi viola i nostri diritti sarà punito, ed è per questo che ha spinto gli inglesi a un’azione tanto idiota”. (segue) (Res)