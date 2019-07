Iran: deputato Rezaei, Regno Unito sarà punito per sequestro petroliera a Gibilterra (2)

- Ieri Gibilterra ha negato di aver subito pressioni da parte di un altro Stato per predisporre il fermo della petroliera Grace 1. In una nota, il governo del territorio d'Oltremare del Regno Unito ha dichiarato: "Non c'è stata alcuna richiesta politica in nessun momento da parte di nessun paese. Le decisioni del governo di Gibilterra sono state prese indipendentemente, sulla base della violazione delle leggi esistenti e non sulla base di considerazioni politiche straniere". In precedenza il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell, aveva riferito che il fermo della nave si è verificato dopo una "richiesta degli Stati Uniti al Regno Unito". Il 4 luglio Teheran ha convocato l’ambasciatore britannico in Iran, Robert Macaire, chiedendo “l’immediato rilascio” della petroliera Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra. (segue) (Res)