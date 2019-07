Migranti: Brignone (Possibile), Salvini prenda lezioni dalle Ong

- "Adesso basta. Davvero basta. E' inaccettabile e vergognoso che il ministro dell'Interno continui a denigrare il lavoro delle Ong, definendoli addirittura trafficanti. Matteo Salvini continua a spargere veleno, capovolgendo la realtà. I volontari salvano vite umane, non fanno alcun traffico. Il ministro dovrebbe prendere lezione dalle Ong". Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone. Per poi aggiungere: "Alle persone che si impegnano per evitare che le persone muoiano in mare diamo tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. In alcun modo meritano questi ingiustificati attacchi". (Com)