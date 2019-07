Stadio Roma: Grancio (demA), a Tor di Valle riparte protesta residenti, lunedì assemblea pubblica con comitati quartiere

- "Riparte dal territorio e dai comitati di quartiere della zona la protesta dei residenti contro un progetto che può ridurre al collasso la mobilità nell'intero quadrante sud ovest. Lunedì 8 luglio assemblea pubblica a Tor di Valle per ribadire le ragioni dell'opposizione civica ad una scelta urbanistica sbagliata e dannosa per la città". Così, in una nota, Cristina Grancio, consigliera capitolina e vicepresidente della Commissione Urbanistica, annuncia l'incontro pubblico sullo stadio di Tor di Valle convocato per lunedì prossimo, alle ore 18, presso la Sala della Parrocchia S. Mater Ecclesiae, in via Shanghai 8-10, con la sua partecipazione, quella dell'ex assessore Paolo Berdini, del comitato pendolari Roma Ostia, dei comitati di quartiere dell'Eur, di Decima-Torrino e di Vitinia, e delle associazioni "Difendiamo Tor di Valle dal cemento", "Tavolo della Libera Urbanistica", "Calma", "Gta-Gruppo territorio e ambiente", "Coordinamento agro Romano bene comune" e "Salviamo il paesaggio". "Le notizie che filtrano dalle riunioni tecniche in corso sul progetto – dichiara la consigliera – peggiorano il quadro di una procedura che ha già ampiamente oltrepassato i limiti della legalità. Escludere gli interventi sulla ferrovia Roma-Lido dalla convenzione urbanistica significherebbe ratificare che non c'è alcuna contestualità fra la realizzazione dello stadio e delle opere che dovrebbero consentire di impedire la catastrofe della mobilità. Si parla inoltre dell'introduzione nella convenzione di una penale che consentirebbe ai promotori dello stadio di svincolarsi completamente dalla società calcistica, in violazione della legge sugli stadi. Un modo per mettere nero su bianco che l'esigenza condivisibile di dotare la città di uno stadio moderno e ben localizzato non ha nulla a che vedere con questa operazione speculativa sui terreni, finalizzata solo a sollevare qualcuno dal baratro dei debiti".(Com)