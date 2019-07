Forza Italia: Vitali, non si possono perdere milioni voti e dire tutto ok

- Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, tra i partecipanti alla manifestazione organizzata dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, afferma in una nota: "Quando si perdono milioni di voti e Forza Italia passa dall'essere il primo partito del centrodestra a fanalino di coda della coalizione non si può far finta di nulla". Per poi proseguire: "Non soltanto Giovanni Toti e coloro che sono qui oggi chiedono forme meritocratiche di selezione della classe dirigente; ma lo chiedono i nostri gruppi nei consigli regionali e centinaia di amministratori. Non creda il presidente Berlusconi a quanti gli descrivono una situazione diversa da quella reale; a chi si è dimostrato immeritevole della fiducia da lui ricevuta, a chi ha collezionato solo sconfitte. Torni a decidere - conclude il senatore - avendo presente merito e radicamento". (Com)