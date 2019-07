Migranti: Salvini, nave Alex? Altro che salvatori, sono complici scafisti

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica a stretto giro alla decisione di nave Alex di puntare verso il porto di Lampedusa e afferma: "La nave dei centri sociali, che a quest’ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell’ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la 'giustizia' tollererà l’illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati". Il ministro, inoltre, rimarca: "Questi non sono 'salvatori', questi sono complici dei trafficanti di esseri umani". Mediterranea Saving Humans, al rete di associazioni italiane cui fa capo nave Alex, ha infatti da poco annunciato via Twitter che a causa dell'"intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, nave Alex ha dichiarato lo 'stato di necessità' e sta dirigendo verso il porto di Lampedusa, unico possibile porto sicuro di sbarco". (Rin)