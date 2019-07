Azerbaigian-Italia: presidente Aliyev riceve governatore Veneto Zaia

- Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha ricevuto oggi il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, insieme ad una delegazione di rappresentanti italiani. Come riferisce l’agenzia di stampa “Azertac”, Aliyev ha sottolineato il successo nello sviluppo della cooperazione fra Azerbaigian e Italia in ambito politico, economico, energetico, culturale e in altri settori, con un partenariato strategico ormai rafforzato. Il capo dello Stato ha poi ricordato come la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel paese del Caucaso abbia costituito un passo fondamentale in questa direzione. Altro elemento citato da Aliyev è il Corridoio meridionale del gas, un progetto che ha contribuito a rinsaldare le relazioni fra Italia e Azerbaigian, “fondate su interessi reciproci”. A sua volta Zaia ha ricordato l’importanza delle relazioni interregionali per un ulteriore sviluppo della cooperazione fra i due paesi. (Res)