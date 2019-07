America Latina: presidente Ecuador a Lima per partecipare a vertice Alleanza del Pacifico

- Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, si trova a Lima per partecipare al vertice dell’Alleanza del Pacifico, blocco commerciale composto da Perù, Cile, Colombia e Messico. “Al mio arrivo a Lima ho ricevuto una delegazione di imprenditori ecuadoriani con cui ho parlato delle possibilità e dei vantaggi dell’incorporazione del’Ecuador all’Alleanza del Pacifico”, ha scritto Moreno sul suo account Twitter ufficiale. L’Ecuador ha confermato lo scorso anno la sua intenzione di unirsi all’Alleanza del Pacifico, cui partecipa per ora solo come paese osservatore. L'Alleanza del Pacifico è un processo di integrazione regionale creato il 28 aprile del 2011 con l'obiettivo di promuovere la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi all'interno dell'area. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità dell'organismo, l'Alleanza del Pacifico rappresenta una popolazione di circa 225 milioni di persone con un Pil di 2000 miliardi di dollari equivalente al 38 per cento del Pil dell'America Latina. Il reddito annuale pro capite è di oltre 18 mila dollari mentre i quattro paesi che integrano il blocco racchiudono il 59 per cento del commercio della regione con il resto del mondo(Mec)