Rifiuti Roma: Pedica (Pd), emergenza sanitaria, non boicottare ordinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è sull'orlo dell'emergenza sanitaria. Le montagne di spazzatura che macerano sotto il sole cocente stanno rendendo l'aria irrespirabile e crescono i rischi per la salute. Davanti a una situazione del genere l'ordinanza della Regione va assolutamente rispettata". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Sarebbe grave boicottare un provvedimento che ha come primo obiettivo quello di salvaguardare la salute dei cittadini - sottolinea Pedica - Mi auguro perciò che tra gli operatori che ancora non hanno dato risposta ad Ama prevalga il senso di responsabilità. Davanti all'emergenza è un dovere rendersi disponibili". (Com)