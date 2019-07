Sociale: Figliomeni (Fd'I), solidarietà a lavoratrice licenziata per malattia

- "Non ci sono parole per commentare la vicenda della donna che lavora come cassiera presso il supermercato Eurospin di Vinci in provincia di Firenze, malata di sclerosi multipla e con un trapianto di midollo osseo eseguito a dicembre ma licenziata perché avrebbe superato il periodo di malattia di sei mesi". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, presidente facente funzioni dell'Assemblea capitolina nonché responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. "A parte la mancanza di cuore e di sensibilità da parte di chi ha deciso il provvedimento nei confronti di una lavoratrice che peraltro ha un figlio in giovanissima età - aggiunge - riteniamo che le vere priorità di uno Stato e della società siano proprio quelle di superare gli ostacoli e le barriere nel settore della sanità e delle disabilità evitando che accadano vergogne simili che comunque lasciano il segno in chi li subisce visto che da poco aveva dovuto fare anche i cicli di chemio. Come Fratelli d'Italia siamo vicini alla nostra concittadina e chiediamo alle Istituzioni di essere concretamente presenti affinché il provvedimento venga immediatamente ritirato adottando ogni necessaria iniziativa di effettivo sostegno alla lavoratrice". (Com)