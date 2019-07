Forza Italia: Toti, va verso zero assoluto, io no contro Berlusconi ma costruiamo terza Repubblica

- Il governatore della Liguria Giovanni Toti, nel corso del suo intervento alla convention "Italia in crescita" al teatro Brancaccio di Roma, ha sottolineato: "Il mondo è cambiato, noi siamo rimasti troppo fermi, abbiamo messo la testa sotto la sabbia. In dieci anni siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e di fronte a tutto questo c’è ancora chi dice che poi in fondo non è andata così male". Per Toti, invece, "stiamo andando verso lo zero assoluto che matematicamente è il massimo della negatività. Questo - ha rimarcato il nuovo coordinatore di FI - è il vero tema che ci ha spinto qua oggi". Quindi, Toti ha proseguito: "L'unica cosa che invidio al Pd sono le primarie", per il resto "non credo abbiano fatto il bene di questo paese negli ultimi anni. Non hanno aiutato - ha evidenziato il governatore della Liguria - né il bullismo di Renzi e né le ricette da salotto del signor Calenda in qualche terrazzo dei Parioli". Toti ha dunque spiegato: "Noi siamo quelli che vogliono dare risposte al cambiamento che c’è stato". E poi ancora: "Questo cambiamento lo dobbiamo interpretare non come un partito d’elite, noi dobbiamo continuare a essere un grande movimento di popolo. E nessuno - ha avvisato - dica che Toti è contro Berlusconi. A Berlusconi siamo tutti grati per aver costruito un’era politica di questo paese" che sarà ricordata come seconda Repubblica, "quello che chiedo a tutti è di costruire la terza Repubblica, il futuro che verrà domani".(Rin)