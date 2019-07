Sanità Lazio: Tripodi (Lega), punto primo intervento a Priverno abbandonato, insegna coperta con busto spazzatura

- "L'insegna del Punto di primo intervento a Priverno, che doveva essere trasferito entro maggio, è stata coperta persino con una busta dell'immondizia". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. "Ad assicurare il grande successo era stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - aggiunge - intervenuto durante il taglio del nastro appena 12 giorni prima delle elezioni europee. Si tratta della ristrutturazione di due complessi, che rientrano in un accordo quadro del 2008, per una delle quali si è arrivati allo sblocco definitivo solo dopo l'intervento della Lega in Consiglio regionale". Inoltre Tripodi rivendica che "sempre grazie alla battaglia della Lega - con un emendamento ad hoc prima bocciato e poi accolto su iniziativa del centrodestra nel Def - sarà realizzata la Casa della Salute, promessa e poi negata dal Pd per anni, quando saranno terminati i lavori della seconda palazzina nel gennaio 2020, almeno stando a quanto annunciato da D'Amato e dal dg dell'Asl di Latina Giorgio Casati. I cittadini, dopo averci ringraziato, sono tornati a denunciare il bluff del Pd! Per questo torneremo alla carica in Consiglio regionale: Nicola Zingaretti esca allo scoperto e, per una volta, faccia qualcosa.La struttura è completamente abbandonata nelle ore notturne, nel corso delle quali non viene nemmeno chiuso il cancello di ingresso". (Com)