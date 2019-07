Migranti: De Petris (Leu), Salvini drammatizza per creare allarme inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'ennesima volta Salvini sta drammatizzando ad arte una situazione che sarebbe di semplice risoluzione al solo fine di diffondere un ingiustificato allarme per lucrare consensi. E' un comportamento cinico e irresponsabile perché così facendo Salvini crea le basi per possibili incidenti drammatici. Ed è particolarmente grave che, nell'assurdo 'scambio' con Malta, sia prevista addirittura la consegna a un altro Paese di una nave italiana". E' quanto afferma, in una nota, la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "I profughi della Alex non possono passare un'altra giornata sotto il sole, in una barca che non può reggere un simile carico, mentre l'Italia e Malta fanno i loro giochetti. Anche la Alan Kurdi deve essere accolta subito in un porto sicuro. Il gioco sulla pelle dei migranti - conclude De Petris - organizzato a bella posta per far saltare i nervi dei cittadini italiani, convincendoli di essere di fronte a un'emergenza in realtà fittizia, deve finire una volta per tutte". (Com)