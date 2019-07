Rifiuti Roma: Bordoni (FI), ancora a fuoco dei cassonetti, Zingaretti e Raggi mettono in pericolo città

- "Ancora a fuoco dei cassonetti. La cronaca della Capitale ci regala nella sola notte di ieri 15 contenitori Ama dati alle fiamme e due di questi sono stati il gesto estremo di un esercente che non poteva continuare a vivere con la puzza e l'immondizia davanti al suo negozio. Raggi e Zingaretti non si rendono conto del pericolo a cui stanno esponendo la Capitale. La pazienza ha un limite: evitiamo che i cittadini si trasformino in tanti Nerone dei nostri tempi. La Raggi in quanto sindaco deve dare risposte immediate". Così Davide Bordoni consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. (Com)