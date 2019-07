Conti pubblici: Brunetta (FI), manovra correttiva da 7,5 miliardi è pro-ciclica

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, osserva che "L'Italia è un paese ormai de facto sotto commissariamento dell'Europa. La miglior dimostrazione è data dalla manovra correttiva da 7,5 miliardi che Bruxelles è riuscita a imporre al nostro Paese. Un vero e proprio intervento pro-ciclico, come ricordato anche dall'economista Carlo Cottarelli. Perché pro-ciclico? Perché l'economia italiana, in questo momento, versa in una situazione di stagnazione/recessione, dopo aver attraversato due trimestri consecutivi con segno meno, che si ripresenterà, almeno stando alle previsioni dell'Istat, anche nel secondo trimestre di quest'anno, dopo un primo trimestre dove la crescita del Pil è stata pari a un misero +0,1 per cento".(Com)