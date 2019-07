Gregoretti: Bergamo, oggi ricordiamo anima gentile e idealista

- "Questa mattina alla camera ardente alla Casa del cinema abbiamo salutato Ugo Gregoretti, un'intellettuale, regista, un uomo idealista e appassionato. Il cinema, la televisione, il teatro d'opera, gli scritti, gli interventi da lui firmati erano sempre un passo avanti al suo tempo. Già dall'esordio in Rai di con 'La Sicilia del Gattopardo' e poi con 'Controfagotto' ha contribuito a cambiare la tv sfidando la censura del potere di allora. Dal cinema - con pochi ma significativi successi come 'Ro.Go.Pa.G', 'Omicron' e 'Maggio musicale' - alle battaglie portate avanti con l'Anac, la sua anima gentile lo ha contraddistinto sempre, permettendogli di distinguersi come narratore e testimone del suo tempo". Così il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo. (Com)