Pd: Majorino, penoso dibattito tra correnti su immigrazione

- L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano ed europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, in un post su Facebook, definisce "penoso il dibattito sui giornali tra minnitiani e renziani sul fatto se fosse giusto criticare Minniti prima o dopo o se Renzi fosse più o meno colpevole". "Anche perché - osserva - è veramente a chi scagli la prima pietra". "Siamo stati lasciati completamente soli nelle città mentre vi occupavate del nuovo che avanza e del giochino del potere. Ora evitateci la pena di un confronto su quel che è stato o non è stato. Anche perchè non gliene frega veramente niente a nessuno", attacca Majorino. "Il Pd - prosegue l’eurodeputato - deve completamente fottersene adesso di questa discussione e mettere in campo una proposta il più possibile condivisa su come gestire una vicenda tanto drammatica e complicata come è quella costituita dell'immigrazione. Che chiede intransigenza sui valori e nuove politiche a livello nazionale e internazionale". (Rem)