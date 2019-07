Frosinone: litiga con un ristoratore per un banconota falsa e mette a soqquadro il locale, arrestato

- Pe ril ristoratore la banconota che la quale ha pagato è falsa e lui per protesta mette a soqquadro il locale e poi aggredisca anche i carabinieri. ritenuta falsa e mette a soqquadro il locale. E' successo oggi a Pontecorvo, dove i carabinieri delle stazioni di Esperia e San Giovanni Incarico hanno arrestato, D.M.A.L., 34enne di Piedimonte San Germano, dopo essere intervenuti in un ristorante del luogo, a seguito di una lite in corso tra l’arrestato ed i titolari dell’attività commerciale scaturita per la presunta falsità di una banconota consegnata al pagamento. I carabinieri, hanno identificato il 34enne in evidente agitazione dopo aver danneggiato alcuni arredi del ristorante e rotto con un pugno il vetro di una macchina parcheggiata. L’uomo si è scagliato anche contro i militari che sono riuscita a bloccarlo e arrestarlo. La banconota è stata sequestrata e il 34enne posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. (Rer)