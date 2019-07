Expo: Comitato Legalità Milano, sentenza non costituisce impedimento per mandato Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la Legalità e la Trasparenza del Comune di Milano, in una nota fa sapere di aver preso atto della sentenza di primo grado nei confronti del sindaco Giuseppe Sala e - "senza entrare nel merito della vicenda, che si colloca sostanzialmente e temporalmente al di fuori della carica e delle funzioni sindacali e limitandosi a constatare che trattasi di un episodio diversamente qualificato in diversi atti giudiziari e comunque soggetto a vagli ulteriori" - ribadisce che la decisione del Tribunale "non comporta alcun impedimento né costituisce motivo ostativo alla serena prosecuzione del mandato da parte del dott. Sala". (com)