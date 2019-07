Rifiuti Roma: Porchietto (FI), Raggi-Zingaretti non in grado, intervenga esecutivo

- "La città di Roma rischia il collasso, mentre Raggi e Zingaretti perdono tempo in inutili liti e soprattutto in sfide i cui unici perdenti rischiano di essere i romani. Una città come Roma, non può essere abbandonata e immersa nei rifiuti, serve un intervento deciso e decisivo del governo. Se gli amministratori locali non sono in grado, almeno ci provi l'esecutivo, non sarebbe di certo una vergogna se si guardasse a quanto fece Berlusconi a Napoli". Così l'on. Claudia Porchietto di Forza Italia in una nota. (Com)